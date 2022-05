L’authentification des communications de Nadia Akacha en question

Les enregistrements fuités de Nadia Akacha sont-ils authentiques ? Est-ce vraiment sa voix ?

La question a été posée dans toutes les rédactions depuis vendredi 29 avril, date du premier enregistrement.

Si certains médias ont diffusé rapidement les enregistrements en question, sans vérification aucune, d’autres ont préféré user de prudence afin de ne pas induire leurs lecteurs en erreur.

D’autres, à l’instar de Mosaïque FM, première radio de Tunisie, ont collecté suffisamment d’indices attestant de la véracité des enregistrements. Ils ont opté pour une solution médiane, à savoir parler des enregistrements et de leur contenu sans les diffuser. Parmi les indices collectés, pour le cas de Mosaïque tel que ça a été rapporté par Elyes Gharbi dans son émission Midi Show, le fait que certains enregistrements rapportent des faits confirmés par l’ancienne chargée de communication Rachida Ennaïfer. Ceci était, aux yeux de la rédaction, un indice concordant qui permettait à la station d’évoquer ces enregistrements.

Qu’en est-il de Business News qui a choisi de diffuser les enregistrements dès le premier jour ?

Comme beaucoup de médias qui ont choisi de respecter la déontologie, notre journal a opté pour la prudence en première réaction, le temps de vérifier l’authenticité de la voix de Nadia Akacha.

Vérification rapidement effectuée auprès des personnes qui connaissent cette voix, dont un membre de Business News.

La confirmation de cette donnée nous était venue par Nadia Akacha, elle-même, avec son post Facebook qui parle de la manipulation des enregistrements. L’ancienne cheffe de cabinet n’a donc pas démenti l’authenticité des échanges téléphoniques, elle s’est juste élevée contre la manipulation faite à ces enregistrements.

Après la diffusion du premier enregistrement, et s’il était fabriqué, Nadia Akacha nous aurait contacté pour démentir. Elle a les coordonnées du journal et il lui était arrivé de nous appeler pour rectifier des données. Chose qu’elle n’a pas faite avec la fuite des enregistrements de l’aïd, ce qui confirme, à nos yeux, l’authenticité des enregistrements et ce qui nous a permis de diffuser la totalité des neuf fuites.

R.B.H