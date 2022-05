Ahmed Chaftar : le projet de la nouvelle constitution verra le jour d’ici le 25 mai





Le membre de la campagne explicative du président de la République, Ahmed Chaftar, a considéré que le discours du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, du 1er mai 2022, indiquait un passage vers une nouvelle phase. Il a insisté sur la nécessité de réviser la loi électorale conformément aux réponses collectées auprès des quelque 500 mille participants à la consultation électronique.

Invité le 4 mai 2022 par Wassim Ben Larbi sur les ondes de la radio Express FM, Ahmed Chaftar a affirmé que l’achèvement de la mise en place des institutions est nécessaire à la création d’un nouvel Etat social basé sur une véritable démocratie. « Nous avons un arsenal de lois et d’institutions au service de toutes les catégories sociales et œuvrant pour le démarrage d’un véritable mode de développement permettant de créer de la richesse. Le 25 juillet permettra de concrétiser cela par la formation d’un pouvoir législatif », a-t-il ajouté.





Ahmed Chaftar a considéré que les forces de l’ordre, la justice tunisienne, l’Instance supérieure indépendante pour les élections, les décrets relatifs à la réconciliation pénale et aux sociétés citoyennes étaient des acquis. Il a, également, évoqué la consultation nationale en assurant qu’il s’agissait d’un grand succès. Il a précisé que le projet de la nouvelle constitution verra le jour d’ici le 25 mai. Il a expliqué que le comité chargé de préparer ce projet comportera essentiellement des experts en droit constitutionnel.













Au sujet de l’élection des députés, Ahmed Chaftar a expliqué que celle-ci aura lieu au niveau des délégations et conformément au mode de scrutin unipersonnel sur deux tours. « Chaque candidat devra présenter une feuille de route et obtenir des recommandations auprès des citoyens de la région. Les recommandations doivent émaner à 50% des femmes et à 50% des hommes. 25% d’entre-elles doivent émaner des jeunes », a-t-il dit.

Ahmed Chaftar a considéré que les élections législatives précédemment organisées étaient du pur baratin. Il a affirmé que ceci ne donnait pas lieu à une véritable représentation du peuple. Il a, également, expliqué que les députés, dans le cadre du système de la démocratie par les bases, pouvaient subir un retrait de confiance de la part des électeurs en cas de défaillance.





Concernant les sociétés citoyennes, Ahmed Chaftar a assuré que ce modèle allait permettre d’exploiter les biens délaissés par l’Etat. Il a évoqué une étude de projet à concernant des milliers d’oliviers au gouvernorat de Zarzis. Il a expliqué qu'une société citoyenne pouvait être créée afin d'entretenir les arbres. Il a expliqué que les sociétés citoyennes devaient être créées suite à des forums et à des débats régionaux afin de répondre aux besoins des citoyens. « Les nouvelles approches émanant des délibérations à l’échelle locale permettront d’adopter des modes de développement répondant aux spécificités de chaque région… Ces approches permettront de dépasser la crise et de calmer les tensions », a-t-il poursuivi.

Au sujet des enregistrements fuités de l'ancienne cheffe de cabinet du président de la République, Ahmed Chaftar a affirmé ne pas avoir une idée sur le sujet et qu'il ne les avait pas écoutés.

Par ailleurs, Ahmed Chafter a nié l’existence d’une structure regroupant les membres de la campagne explicative du président de la République. Il a assuré que des groupes autonomes s’étaient formés au niveau des localités et qu’il n’y avait pas de coordinateur général ou de chef.

S.G