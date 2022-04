Kaïs Saïed, Union européenne, FMI… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 27 avril 2022 :

Kaïs Saïed : les ennemis d’hier sont devenus les alliés d’aujourd’hui !

Kaïs Saïed a assuré que ce dîner revêtait une grande symbolique, notant que le lieu qui l'abritait (à savoir le palais de Carthage) était le symbole de l’unité de ce pays. « Ce dîner et cette réunion témoignent de notre détermination à préserver notre chère patrie, sa dignité et la souveraineté de son peuple et de son État. Une graine de sable de la terre de la Tunisie nous est plus chère que tous les trésors du monde. Malgré la douleur, nous garderons la tête haute … ». Et d’ajouter : « Nous n’oublierons jamais nos martyrs qui ont donné leurs vies et les sacrifices des blessés pour sauver le pays. Que tout le monde sache que le peuple tunisien décide et personne ne le fait à sa place.

La délégation de l'UE en Tunisie exprime son attachement à l'indépendance de l'Isie

La porte-parole de la délégation de l'Union européenne en Tunisie, Nabila Massrali a considéré que la révision de la composition de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) risquait de porter atteinte à son indépendance. Elle a rappelé que ceci a eu lieu alors que la Tunisie s’apprêtait à tenir un référendum des élections législatives anticipées. Dans une déclaration publiée le 27 avril 2022, la délégation de l’Union européenne en Tunisie a mis l’accent sur l’indépendance de l’Isie.

Jihad Azour : Le programme de réformes du gouvernement tunisien est prometteur selon le FMI

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI (Fonds monétaire international), Jihad Azour, a accordé ce mercredi 27 avril 2022, une conférence de presse à distance, lors de laquelle il a révélé que les réunions du Fonds avec la Tunisie continueront et qu’entre les deux parties, « il y a un rapport de confiance ». Jihad Azour a aussi assuré lors de la conférence de presse que le programme de réformes proposé par le gouvernement tunisien est prometteur. « Nous encourageons cependant le gouvernement a élargir la base des discussions et travailler sur la communication des priorités » a-t-il dit.

La Tunisie et Israël assis à la même table !

Quelques jours après le grand discours du chef de l’Etat, Kaï Saïed sur la Palestine et le droit du peuple palestinien, le ministère de la Défense, Imed Memich a été pris en photo assis en face d’un représentant d'Israël. Une photo publiée par le département américain de la défense montre que le ministre tunisien avait en face de lui Dror Shalom, chef du bureau politique-militaire du ministère israélien de la Défense. Une image qui s’oppose directement avec les slogans souvent évoqués par le chef de l'Etat Kaïs Saïed lors de ses déclarations.

Trois jours de congé à l'occasion de l'Aïd El-Fitr

La présidence du gouvernement a annoncé, dans un communiqué rendu public ce mercredi27 avril 2022, que les agents étatiques, des collectivités locales ainsi que des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé à l’occasion de l’Aïd El-Fitr et ce les 1, 2 et 3 mai 2022.