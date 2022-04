Jihad Azour : Le programme de réformes du gouvernement tunisien est prometteur selon le FMI

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI (Fonds monétaire international), Jihad Azour, a accordé ce mercredi 27 avril 2022, une conférence de presse à distance, lors de laquelle il a révélé que les réunions du Fonds avec la Tunisie continueront et qu’entre les deux parties, « il y a un rapport de confiance ».

Jihad Azour a aussi assuré lors de la conférence de presse que le programme de réformes proposé par le gouvernement tunisien est prometteur. « Nous encourageons cependant le gouvernement a élargir la base des discussions et travailler sur la communication des priorités » a-t-il dit.

Pour le dirigeant du FMI, le programme de réformes tunisien, une fois appliqué, permettra de maintenir la stabilité économique du pays et d’alléger la charge sur les finances publiques en réformant le secteur.

« Le programme du gouvernement tunisien vise à maintenir un niveau acceptable de l’inflation et combattre la cherté des matières premières en élargissant la base et la fréquence de l’aide sociale » a-t-il de plus confié.

Dans son message, M. Azour a aussi rappelé les réunions du printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI auxquels ont participé le ministre tunisien des Finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie et a révélé dans la foulée que le taux de croissance est passé de 5,8% à 5% en 2022, pour la région Moyen Orient et Asie centrale.

« Les plus important taux de croissance sont ceux des pays producteurs d’hydrocarbures » a, à ce propos, révélé Jihad Azour qui a conclu ajoutant que l’inflation atteindra les 13,9 % pour cette année 2022.

S.A