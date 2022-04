La Haica face aux chaînes télévisées privées : pas de quartier !





La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a annoncé que trois chaînes télévisées privées ont été sanctionnées pour non-respect des règles comportementales réglementant le contenu publicité. Les chaînes télévisées concernées sont Carthage+, Attessia TV, Al Hiwar Ettounsi.

Selon la page Facebook officielle de la Haica, la chaîne télévisée Carthage+ s’est rendue coupable de non-respect de la règle de durée minimum d'un contenu média entre les contenus publicitaires et qui avait été fixée à quinze minutes. Cette infraction a été enregistrée du 2 au 8 avril 2022. La Haica a précisé que la chaîne télévisée était récidiviste et qu’elle avait écopé d’une amende de dix mille dinars.





Concernant, Attessia TV et Al Hiwar Ettounsi, la Haica a noté une absence d’annonce de début et de fin des spots publicitaires. De plus, les deux chaînes télévisées ont diffusé un spot publicitaire d’une durée supérieure à cinq minutes. Elles ont, également, diffusé un contenu publicitaire total supérieure à quatorze minutes par soixante minutes. Elles n’ont pas respecté la règle de durée minimum d'un contenu média entre les contenus publicitaires et qui avait été fixée à quinze minutes. Attessia TV et Al Hiwar Ettounsi ont diffusé des flashs publicitaires sous forme d’annonce d'une durée supérieure à 7 secondes.

Les infractions ont été enregistrées entre le 2 avril 2022 et le 8 du même mois. La Haica a indiqué que les deux chaînes télévisées étaient récidivistes. Elles ont écopé, chacune, d’une amende de quarante mille dinars.





S.G