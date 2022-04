Ahmed Chaftar s’attaque à Nadia Akacha : elle ne méritait pas sa place à Carthage

Le membre de la campagne explicative du président de la République, Kaïs Saïed, Ahmed Chaftar, a réagi, mardi 26 avril 2022 à la publication que l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha a postée lundi sur sa page Facebook accusant certains d’avoir « dérobé le 25-Juillet ».

Intervenant sur les ondes d’Express FM dans l’émission Expresso, il a déclaré au micro de Wassim Ben Larbi que Mme Akacha ne méritait pas sa place à Carthage notant que son propos en est la preuve.

Il a avancé que l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel avait une mauvaise appréhension du 25-Juillet expliquant que celle-ci n’avait saisi le fait que ce qu’il s’est passé ce jour-là n’était qu’un épisode dans un long processus révolutionnaire qui s’est déclenché depuis 2011.

« Le 25-Juillet est l’œuvre des enfants des régions marginalisées. C’est un acquis pour les enfants du peuple (…) La lecture de Nadia Akacha est à côté de la plaque (…) Son évaluation de la situation du pays est une autre preuve de sa méconnaissance de la voie que le pays a empruntée », a-t-il avancé.

Il a ajouté, par ailleurs, que Mme Akacha n’était qu’« une simple fonctionnaire » à la présidence de la République et n’avait aucun pouvoir d’influence. « Elle n’a jamais eu de rôle dans la construction d’un projet social ».

Nommée en tant que ministre-conseillère et cheffe du cabinet du président de la République en 2020, Nadia Akacha a démissionné en janvier 2022 à cause de « divergences de points de vue ». Depuis, elle s’est installée en France et continue à suivre de près l’évolution de la situation politique en Tunisie en la commentant de temps à autre sur les réseaux sociaux.

N.J.