Les États-Unis profondément préoccupés par la dissolution du Parlement

Les États-Unis sont profondément préoccupés par la décision du président tunisien de dissoudre unilatéralement le parlement et notent que les autorités tunisiennes envisagent des mesures légales contre des parlementaires, indique le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, dans une conférence de presse tenue ce jeudi 31 mars 2022.

« Nous avons constamment informé les responsables tunisiens que tout processus de réforme politique doit être transparent et inclusif, qu’il doit être entrepris en coordination avec un éventail de partis politiques, de syndicats et de la société civile. Un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle, y compris un Parlement élu, est essentiel à la gouvernance démocratique et garantira un soutien généralisé et durable aux réformes nécessaires pour aider l'économie tunisienne à rebondir » poursuit le département d’Etat.

Le chef de l’Etat, Kais Saïed a décidé dans la soirée du mercredi 30 mars 2022, de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à la suite de la plénière tenue le même jour qui a voté pour l’annulation des mesures exceptionnelles.

Il a accusé les députés instigateurs de cette manœuvre de comploter contre la sûreté nationale, lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale.

M.B.Z