Sihem Nemsia : la Tunisie aspire à devenir la porte d’entrée de l’Afrique pour la coopération avec le Japon

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a indiqué ce jeudi 31 mars 2022, lors de l’ouverture des travaux d’un séminaire « TICAD 8 : Un levier pour le financement du secteur privé africain » que la Tunisie aspire à devenir la porte d’entrée de l’Afrique pour la coopération tripartite tuniso-afro-japonaise dans les domaines scientifiques, techniques et de communication.

Elle a ajouté que la Tunisie et le Japon partagent des relations d’amitié et de coopération de longue date, mettant l’accent sur la nécessité de bénéficier de cette initiative, qui représente une opportunité importante pour renforcer davantage la coopération et explorer de nouvelles perspectives de partenariat entre le Japon et les pays africains.

Dans ce cadre, elle a, passé en revue les efforts déployés par la Tunisie pour faire réussir la « Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique » (TICAD 8) qui se tiendra en Tunisie en août 2022.

S.H