Sondage Emrhod – Présidentielle : Kaïs Saïed maintient son avantage

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié jeudi 31 mars 2022, le président de la République, Kaïs Saïed perd deux points des intentions de vote par rapport au mois précédent. Ainsi, il passerait dès le premier tour avec 76% des intentions de vote.

La présidente du PDL, Abir Moussi, se classe en deuxième position avec 8% des voix, elle gagne trois points par rapport au mois dernier. Elle est suivie par Safi Saïd avec 3%, puis Moncef Marzouki avec 2% et Fadhel Abdelkefi, Mohamed Abbou et Abdelfattah Mourou avec 1% chacun.

Il convient de noter que 26% des sondés n’ont pas exprimé leurs intentions de vote.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 25 et le 29 mars 2022. Il a porté sur un échantillon représentatif de la société tunisienne composé de 1080 personnes âgées de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays.

La marge d’erreur est estimée à environ 3%.