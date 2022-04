Zouhair Maghzaoui salue la dissolution du parlement

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, est intervenu, ce jeudi 31 mars 2022, dans la matinale d’Express FM, présentée par Wassim Ben Larbi, pour présenter son point de vue par rapport à la décision de dissoudre le parlement prise dans la soirée d’hier, par le président de la République, Kaïs Saïed.

Il a en effet dit : « Cette décision arrive en retard. Il s’agissait d’une revendication populaire ainsi que celle de beaucoup de partis ». Dans son intervention, M. Maghzaoui a néanmoins salué la dissolution de l’ARP tout en rappelant ce qu’a fait le chef islamiste Rached Ghannouchi ses dix dernières années et ses tentatives répétées d’affaiblir l’Etat.

Le dirigeant du mouvement Echaâb a également appelé le chef de l’Etat à éclaircir son cheminement en parlant au peuple et à fixer d’ores et déjà le calendrier des élections législatives et présidentielle, « afin que l’on puisse revenir à une légitimité forte ».

S’adressant au président de la République, M. Maghzaoui a dit : « Il faut revenir au dialogue avec les différentes forces politiques. A commencer par celles qui soutiennent l’action du 25 juillet ».

Pour Zouhair Maghzaoui, la réémergence des islamistes est le résultat de la politique faible et relâchée de Kaïs Saïed.

« Il faut que le chef de l’Etat revienne au dialogue avec les autres afin que l’on puisse relancer une démocratie représentative et un gouvernement qui planche sur les défis liés à la cherté de la vie » a-t-il finalement expliqué.

S.A