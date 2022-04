Premières réactions à l’annonce de la dissolution du Parlement

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed a décidé, ce mercredi 30 mars 2022, de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à la suite de la plénière tenue ce matin qui a voté pour l’annulation des mesures exceptionnelles.

Suite à cette annonce, de nombreux députés et personnalités ont réagi sur la toile.

L'ancien dirigeant nahdhaoui et ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a estimé que le Conseil de sécurité et le Conseil des armées sont des institutions de l’Etat et non des outils aux mains du président pour attaquer ses adversaires politiques.

Le député d'Attayar, Hichem Ajbouni a noté que le président a déclaré qu’il ne dissoudra pas le Parlement car « il respecte la Constitution qui ne l’autorise pas à le faire ». « Kaïs Saïed vient d’annoncer la dissolution du Parlement en vertu de l’article 72 de la Constitution qu’il a lui-même annulé dans le décret 117 du 22 septembre 2021… » A écrit le député affirmant que Kaïs Saïed instrumentalise la Constitution à sa guise et pour parvenir à ses fins..

Pour sa part, le président du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Khlifi, a estimé que la plénière a « rendu fous les putschistes » et que cette décision va « raviver l’ARP en tant qu’institution » et non le contraire.

L'ancien d’Ennadha, Abdelhamid Jlassi, a souligné que l’article 72 de la Constitution ne parle ni de Parlement, ni de dissolution ni d’élections et que Kaïs Saïed rappelle son agenda « le referendum puis les élections » et qu’il essaye « d’impliquer la sécurité dans son aventure ». « La lutte contre le lâche coup d’Etat » se poursuit a-t-il lancé.

Le dirigeant d'Attayar, Mohamed Larbi Jelassi a lui aussi pointé le fait que Kaïs Saïed a jusqu’ici refusé d’opter pour la dissolution du Parlement « pour respecter la Constitution » et qu’il se base aujourd’hui sur un article de la Constitution pour le faire. « Le lien de l’article 72 avec la dissolution du Parlement est le même que celui de l’article 80 avec ce qui se passe aujourd’hui » a-t-il écrit.

La députée Qalb Tounes, Amel Ouertatani, n’pas été très prolixe et a posté un simple « objectif atteint » se réjouissant de l'annonce de dissolution du Parlement.





M.B.Z