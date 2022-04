Kaïs Saïed reçoit les membres de l’équipe nationale de football

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mercredi 30 mars 2022, les membres de l'équipe nationale de football.

Kaïs Saïed a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux joueurs et à tout le staff administratif, technique et médical à l’occasion de la qualification de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2022, saluant les efforts déployés pour parvenir à ce succès.

La Tunisie s’est qualifiée hier pour la Coupe du monde au Qatar. Vainqueurs du match aller au Mali (1-0), les Aigles de Carthage ont conservé leur avantage malgré un score nul lors du match retour (0-0).

M.B.Z