BCT : un cabinet a été chargé de mener une enquête sur la cyberattaque du 24 mars

Le département informatique de la BCT a présenté au Conseil d’Administration les faits constatés et les mesures entreprises suite à la cyberattaque dont la Banque a été la cible le 24 mars dernier.

Dans un communiqué rendu public, la BCT précise que les premières mesures prises suite à la détection de l’attaque ont consisté à isoler le site de la Banque, interdire tout accès interne et externe au datacenter et lancer les premières investigations. Un cabinet spécialisé dans le domaine cybernétique a été chargé de mener une enquête approfondie sur l'attaque susmentionnée, jusqu'à l'autopsie du virus et la détermination de la source d’attaque.

Les premiers constats révélés ont montré que toutes les données de la Banque sont intègres et intactes et que l’attaque a touché les serveurs frontaux de la Banque, et a compromis le serveur mail et l’annuaire de la Banque dont la BCT disposait des copies saines sur son système de sauvegarde.

Grace aux mesures prises, ajoute la BCT, les opérations bancaires ont eu lieu le jour même de l’incident avec un décalage de quelques heures. Les échanges avec les Banques de la place et les partenaires de la BCT ont repris dès le lendemain de l’incident et le site web de la banque est à nouveau accessible.

Le Plan de Reprise d'Activité a été activé afin de permettre un retour progressif à la normale pour l'ensemble des activités de la Banque, assure enfin la BCT.

M.B.Z