Nizar Ben Néji : nous n’avons pas bloqué l’application Zoom

Le ministre des technologies de l’Information (TIC), Nizar Ben Néji a réagi ce mercredi 30 mars 2022, aux dysfonctionnements rencontrés sur l’application mobile Zoom en Tunisie. Un dysfonctionnement aléatoire, selon lui, et non lié à la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), tenue ce mercredi et qui devait avoir lieu sur l’application, justement.

« Ce n’est pas vrai que nous avons bloqué l’application. Il y a en effet depuis quelques jours des problèmes sur plusieurs applications dont Messenger. Ces dysfonctionnements ne sont pas de notre ressort » a dit M. Ben Néji.

Le ministre a aussi profité de l’occasion pour demander aux utilisateurs de signaler les dysfonctionnements qu’ils rencontrent sur l’Application E-Iblagh.tn. « Nous feront le possible pour améliorer leur expérience » a-t-il dit.

Nizar Ben Néji a, en outre, assuré que beaucoup d’applications et programmes restent en dehors de la zone d’influence de l’Etat tunisien car ils n’ont jusque-là pas d’antennes dans le pays.

« Nous ne sommes pas impliqués dans ces dysfonctionnements, au contraire, nous travaillons pour résoudre les problèmes pas pour en créer » a déclaré finalement le ministre des technologies de l’Information.

S.A