Démarrage de la plénière présidée par Tarek Fetiti





La plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), consacrée à l’annulation des mesures exceptionnelles décidées par le président de la République, Kaïs Saïed le 25 juillet a démarré à 14h mercredi 30 mars 2022

Le deuxième vice-président du Parlement, Tarek Fetiti a ouvert la séance, en remplaçant Rached Ghannouchi. 120 députés sont présents. La séance a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux.





Le député indépendant et second vice-président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Tarak Fetiti, a souligné la gravité de la situation du pays. Il a estimé que la date du 25 juillet 2021 marquait l’entamé d’un dangereux précédent et d’une crise assez complexe touchant les institutions de l’Etat et la stabilité financière du pays.

A l’occasion de son allocution du 30 mars 2022 durant la plénière de l’ARP, Tarak Fetiti a affirmé que la Tunisie était proche de la faillite et que le peuple pourrait se retrouver face à une famine.

Le député a mis l’accent sur l’unité nationale et l’élaboration de solutions, dans un cadre inclusif, afin de dépasser la situation de blocage et de remédier aux dépassements ayant eu lieu au sein de l’ARP. Il a insisté sur la tenue d’un dialogue national franc et inclusif.

Il a expliqué que la plénière de l’ARP visait à pousser vers le dialogue et à une coopération entre les institutions de l’Etat. Il a appelé à faire passer l’appartenance à la patrie avant toute appartenances idéologiques.

Tarak Fetiti a assuré qu’il respectera le serment prêté suite à son élection en tant que député. « Nous continuerons à l’honorer », a-t-il insisté.

Par ailleurs, Tarak Fetiti a précisé que 121 députés étaient présents lors de la plénière et que des huissiers de justice suivaient son déroulement.

Rappelons que la plénière a eu lieu à distance et que l'accès aux applications Zoom et Microsoft Teams a été bloqué en Tunisie afin d'empêcher sa tenue.





S.G