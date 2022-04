Bilan de la campagne de lutte contre la spéculation

La campagne lancée par le président de la République, Kaïs Saïed, pour contrer la monopolisation des produits alimentaires s’est soldée par la saisie de tonnes de produits de première nécessité.

Dans une intervention sur la Télévision nationale, le porte-parole de la Douane tunisienne le colonel-major Haythem Zanned, a déclaré que les quantités saisies ont été réinjectées dans les marchés locaux après leur stockage dans les entrepôts de la douane et du ministère du Commerce.

Ainsi, des dizaines de tonnes de farine, de semoule, d’huile végétale sont venues renforcer les circuits d’approvisionnement. D’autres produits comme des pâtes alimentaires et du lait ont également été distribués vers les populations les plus faibles à travers l’union nationale de solidarité sociale et le ministère de la Femme.

Le colonel, Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale a, quant à lui, assuré que les 2134 opérations spéciales qui ont été menées sur plus de 2300 entrepôts se sont soldées par 3808 amendes et plus de 24 procès.

Ces opérations ont permis à l’Etat de récupérer : 1240 tonnes de farine, 400 tonnes de semoule, 300 tonnes de sucre, 25 mille litres de lait et 10 millions d’œufs.

