Mahmoud Baroudi reconverti en animateur télé

Après une carrière politique, l'ancien député Mahmoud Baroudi vient de se reconvertir en animateur télé.

Jeudi 24 mars 2022, M. Baroudi a animé l’émission « Khmiss Aalik » en prime time sur la chaine Tounesna. Chroniqueur au sein de l'émission depuis novembre 2021, il a remplacé l’animateur Faycel Lahdhiri pour présenter un contenu consacré à la culture berbère et amazighe.

Depuis son élection à l'ANC, le politicien a multiplié ses passages télévisuels et radiophoniques. A la fin de son mandat, il s'est atelé à commenter les affaires publiques et l'actualité nationale en propsant des analyses sérieuses. Avec « Khmiss Aalik », il est passé à une nouvelle experience télévisuelle offrant un contenu plus décontracté. Hier, il a franchi un nouveau cap avec cette nouvelle casquette d'animateur télé.

Mahmoud Baroudi est né le 13 janvier 1981 à Nabeul. Il a été membre de l'Assemblée nationale constituante entre 2011 et 2014.

Il s’est représenté en 2014 en tant que tête de liste de l'Alliance démocratique dans la deuxième circonscription de Nabeul lors des élections législatives, mais il n'a pas été élu.

I.N