Conseil des ministres, cyberattaque de la BCT, UGTT… Les 5 infos de la journée

Le conseil des ministres adopte une série de projets de décrets

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a présidé, le jeudi 24 mars 2022, un conseil des ministres portant sur la situation économique et sociale du pays. Il s’est penché sur: - La promulgation des décrets d’application relatifs aux textes promulgués à la date du 20 mars 2022. - La restauration de la relation de confiance entre les institutions de l’Etat et les citoyens et les acteurs économiques. - L’encouragement du secteur privé, de l’initiative individuelle et de la création de projets et d’emplois. - L’adaptation des programmes universitaires aux besoins du marché du travail…

Pour Kaïs Saïed, les difficultés qui résultent de la mauvaise gestion sont souvent préméditées

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce jeudi 24 mars 2022, le ministre du Transport, Rabii Majidi. La rencontre, précise un communiqué de Carthage, a abordé un certain nombre de questions liées à la réalité des transports en Tunisie, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens. Il a également été question des projets qui permettraient de développer ce secteur vital, notamment le projet de train à grande vitesse reliant le nord au sud de la Tunisie. Kaïs Saïed a estimé que les difficultés rencontrées résultent de la mauvaise gestion, d’abus et du gaspillage des deniers publics et sont pour la plupart préméditées.

Saïed : les cyberattaques sont un procédé des terroristes pour atteindre les institutions de l'Etat

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 24 mars 2022, le ministre des Technologies de l'information et de la Communication, Nizar Ben Neji. La réunion, précise un communiqué de Carthage, a notamment porté sur « la consultation nationale » et « les parties qui ont tenté de la perturber malgré son succès ». Le communiqué évoque également un point portant sur la nécessité de prendre toutes les mesures en prévision des cyberattaques, « procédé auquel recourent les réseaux terroristes pour atteindre les institutions de l'État et d'autres institutions comme cela s'est produit ces dernières heures et ces derniers jours ».

Taboubi appelle Saïed à révéler la vérité au peuple !

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a indiqué ce jeudi 24 mars 2022, lors d’une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, que la démocratie est une pratique et ne se résume pas à des slogans. Noureddine Taboubi a assuré, lors de son discours, que certaines parties voudraient faire croire à un conflit entre l’UGTT et le pouvoir en place, précisant que le pays ne supporte plus les problèmes et que l’heure est plutôt aux réformes. « Celui qui se permet de croire de la centrale syndicale serait son serviteur ou son outil de propagande n’aurait qu’à tirer un trait sur cette idée. L’UGTT est une force de proposition et une force d’argumentaire et de conviction.

Taoufik Charfeddine reçoit la sous-secrétaire d'Etat américaine chargée des droits de l'Homme

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu, ce jeudi 24 mars 2022, le sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis d’Amérique chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des Droits de l'Homme, Uzra Zeya. La rencontre s’est déroulée en présence du sous-secrétaire d'Etat adjoint du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois ainsi que de l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome.

