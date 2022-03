Taoufik Charfeddine reçoit la sous-secrétaire d'Etat américaine chargée des droits de l'Homme

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu, ce jeudi 24 mars 2022, le sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis d’Amérique chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des Droits de l'Homme, Uzra Zeya.

La rencontre s’est déroulée en présence du sous-secrétaire d'Etat adjoint du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois ainsi que de l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome.

La réunion, précise un communiqué du ministère de l’Intérieur, a porté sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité ainsi que sur les aspects de la coopération future, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la sécurisation des frontières et la formation pour accompagner les évolutions technologiques et numériques dans le domaine de la sécurité.

Le communiqué note également qu’il a aussi été question des « efforts déployés et de ce qui a été réalisé en Tunisie dans le domaine du maintien de la sécurité et de la stabilité tout en veillant au respect des droits et des libertés ». Il souligne, en outre, la volonté de la partie américaine de soutenir le ministère pour parvenir à un équilibre entre le maintien de l'ordre et le maintien de la sécurité publique des Tunisiens et de la communauté étrangère, d'une part, et la garantie des droits et libertés, d'autre part.

M.B.Z