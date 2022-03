Taboubi appelle Saïed à révéler la vérité au peuple !

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a indiqué ce jeudi 24 mars 2022, lors d’une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, que la démocratie est une pratique et ne se résume pas à des slogans.

Noureddine Taboubi a assuré, lors de son discours, que certaines parties voudraient faire croire à un conflit entre l’UGTT et le pouvoir en place, précisant que le pays se supporte plus les problèmes et que l’heure est plutôt aux réformes. « Celui qui se permet de croire de la centrale syndicale serait son serviteur ou son outil de propagande n’aurait qu’à tirer un trait sur cette idée. L’UGTT est une force de proposition et une force d’argumentaire et de conviction. Nous ne cherchons pas le pouvoir et nous ne sommes en compétition avec personne, mais nous ne pouvons nous taire face aux aberrations ».

Le secrétaire général de l’UGTT a appelé les autorités à révéler les vérités autour des salaires et des prix, dénonçant la crise actuelle. Dans ce contexte, il a pointé la crise de confiance, appelant le président de la République à révéler la réalité de la situation au peuple tunisien et à clarifier ses choix. « Le décideur élu directement par le peuple, le président de la République, doit sortir et dire ce qu’il compte faire clairement. Il doit convaincre son peuple que nous sommes en situation de guerre économique, plus grande que la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Nous appelons que le commandant à bord à nous présenter sa vision dans tous les domaines et à préciser les perspectives de la Tunisie ».

Dans un autre contexte, il a affirmé que « la belle-sœur d’un ministre influent au gouvernement vise l’UGTT et le dénigre sur les pages sur internet. «Des mouches bleues » nous ciblent, mais nous résistons ».

S.H