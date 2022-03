L’Utap met en garde contre des menaces sur la sécurité alimentaire des Tunisiens

L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap) a exprimé son inquiétude face à la gravité des menaces auxquelles la Tunisie est actuellement confrontée en raison de la difficulté d'approvisionner les Tunisiens en vivres et d’assurer leur sécurité alimentaire, à cause des répercussions des guerres à l’étranger, des catastrophes naturelles et des fluctuations sur les marchés mondiaux.

Dans un communiqué publié mercredi 23 mars 2022 et signé par le président de l’organisation Abdelmajid Zar, le bureau exécutif a estimé que cela représente le résultat de mauvais choix politiques qui ont détruit le secteur de l'agriculture et de la pêche. Et de renouveler dans ce cadre, son appel à la « nécessité d'avoir une volonté politique sincère et consciente que le sauvetage de ce secteur stratégique équivaut au sauvetage du pays des griffes de la faim et de la pauvreté outre le fait d’atteindre la souveraineté alimentaire et de renforcer la sécurité et l’indépendance du pays, le tout dans le cadre d'une approche participative, d'un effort collectif et d'une vision prospective ».

Par ailleurs, l’Utap a exprimé sa préoccupation face aux lourds dégâts et aux grandes pertes qui ont touché les systèmes de production animale en général, alertant de leur effondrement imminent en raison du manque de matières premières pour l'alimentation animale et des prix élevés, en particulier pour le soja et le maïs, outre l'aggravation de la crise des éleveurs de volailles à cause de l'interruption de l’approvisionnement en gaz et du manque d'alternatives.

I.N