Ajbouni : où en est l'affaire du tunnel de la résidence de France ?





Commentant l’actualité politique en Tunisie, le député d’Attayar, Hichem Ajbouni, a remis sur le tapis l’affaire du tunnel menant à la résidence de l’ambassadeur de France dans la banlieue nord de la capitale Tunis.

« Comme la Tunisie vit à présent dans un tunnel sombre, qu’a-t-on fait du tunnel qui mène vers la résidence de l’ambassadeur de France à la Marsa et que le président de la République a inspecté en présence de sa cheffe de gouvernement ? », a-t-il écrit sur sa page Facebook s’interrogeant ainsi sur l’évolution de l’enquête dans cette affaire.

Le 2 novembre 2021, un tunnel a été découvert dans une maison à proximité de la résidence de l’ambassadeur de France en Tunisie. Ce tunnel, menant à la résidence de l’ambassadeur, aurait été construit dans le cadre d’un plan d’assassinat le visant.

Depuis, une enquête a été ouverte et quatre individus ont été arrêtés pour infraction terroriste, appartenance à une organisation terroriste, entente dont l'objectif est de commettre une infraction terroriste et acte préparatoire en vue de commettre un meurtre. Ils ont ensuite été relâchés après été auditionnés.

Le député Hichem Ajbouni n’a pas manqué d’épingler le président de la République et la justice tunisienne soulignant sur un ton sarcastique, dans le même post Facebook, que les investigations devraient être accélérées et la vérité révélée maintenant que « la justice est totalement indépendante du conseil supérieur de la magistrature et qu’elle n’est soumise qu’au président de la République ».

Il n’a pas manqué, par la même occasion, de rappeler l’affaire du courrier empoisonné envoyé à la présidence de la République en janvier 2021. « N'oubliez pas de nous dire aussi où en est l'enquête ! », a-t-il ajouté.

La présidence de la République a annoncé, fin janvier, qu’une lettre contenant une substance suspecte était bien parvenue au palais de Carthage avant de confirmer que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, se portait bien et ce en réaction aux informations selon lesquelles le président de la République aurait été visé par une tentative d’empoisonnement.

N.J.