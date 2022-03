Elloumi : le processus démocratique aurait été finalisé si Marzouki était à la place de BCE

Le politicien et ancien dirigeant au sein de Qalb Tounes, Yadh Elloumi, a avancé, jeudi 17 mars 2022, que la Tunisie aurait pu finaliser le cadre législatif de l’Etat si l’ancien président de la République, Moncef Marzouki avait accédé à Carthage à la place de feu Béji Caïd Essebsi.

« Quand Moncef Marzouki était au pouvoir je l’ai critiqué. Je pense d’ailleurs que les échecs qu’il a essuyés étaient nombreux. Cependant, j’ai eu l’occasion de le connaître et de s’en rapprocher en 2014 lors de la campagne électorale et surtout à travers ses livres et j’ai constaté que cette personne est porteuse d’une idéologie basée sur la réconciliation, les droits de l’Homme et ce qu’elle appelle ‘le peuple des citoyens’ », a-t-il indiqué au micro de Zina Zidi sur Shems FM.

Yadh Elloumi a ajouté que la Tunisie vivait, actuellement, un revers soulignant que la construction du processus démocratique a échoué. « La contre-révolution a profité des lacunes, notamment l’absence de la cour constitutionnelle et les retards accusés dans l’instauration du Conseil supérieur de la magistrature », a-t-il affirmé notant que le président de la République, Kaïs Saïed, n’est que l’outil d’exécution de cette contre-révolution.

Le politicien a déclaré, par ailleurs, qu’il était en faveur de la révision du régime de gouvernance en Tunisie soulignant que celui mis en place après la Révolution a atteint ses limites et a échoué.

Il a signalé, dans ce même contexte, que l’absence de dialogue et d’échange – en référence au rejet total du chef de l’Etat de toute forme de dialogue avec les partis politiques – laissait la porte grande ouverte à la corruption et la dictature.

N.J.

*Photo d'archive