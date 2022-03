Ben Arous – Ouverture d’une enquête pour soupçon de maltraitance dans un jardin d’enfants

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors a indiqué, dans un communiqué publié ce mercredi 16 mars 2022, qu’une enquête a été ouverte suite à la publication d’une vidéo montrant une négligence survenue dans un jardin d’enfants.

Le ministère a précisé que la propriétaire du jardin d’enfants qui se trouve à Ben Arous, s’est engagée à fermer son établissement jusqu’à ce que l’enquête soit finalisée.

La directrice, qui a été entendue par les services de sécurité, a déclaré qu’elle participait à une formation au moment des faits et que le cadre pédagogique qui était sur place lui a affirmé que les enfants étaient en train de jouer dans l'espace arrière du jardin d’enfants et qu’au moment où ils sont retournés à l’intérieur, un enfant est resté dehors et a commencé à crier avant qu’on lui ouvre la porte. Le cadre pédagogique a nié toute volonté de punition ou maltraitance de l’enfant en question.

Le ministère a enfin souligné que l’enfant a été pris en charge pour un encadrement psychologique et que l’enquête se poursuit sur place pour mettre au clair les circonstances de cet incident.

M.B.Z