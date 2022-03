L’Utica hausse le ton et dénonce une crise de confiance

L’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a rendu public un communiqué ce mercredi 16 mars 2022, pour revenir sur la crise de l’approvisionnement, dénonçant les accusations et les descentes ayant visé certains sites de productions et distributions légaux, dans la mesure où ces campagnes avaient porté atteinte à la réputation de l’entreprise économique et tout le secteur privé.

L’Utica a, de ce fait, fait part de sa vive préoccupation de la crise confiance sévissant dans le pays réitérant son rejet de toute forme de spéculation et de contrebande. Elle a ajouté que l’entreprise est elle-même victime de ces pratiques.

Par ailleurs, la centrale patronale a considéré que la crise ne se situait pas au niveau de la production ou de l’approvisionnement, mais qu’il s’agissait d’un manque des produits de base importés par l’Etat par le biais de ses offices. Et de poursuivre que les phases de production puis d’approvisionnement se déroulent en toute transparence selon des procédures bien définies ne laissant aucune place à la spéculation ou au monopole.

Le communiqué assure que le secteur de la production assure l’approvisionnement en produits de consommation de base au commerce de gros, qui à son tour, alimente le commerce de détails malgré tous les problèmes financiers. Ainsi, l’Utica avertit contre les difficultés rencontrées par plusieurs secteurs à cause du manque de matières premières ou à cause des dettes impayées dues à l’Etat. Elle explique que certaines entreprises se retrouvent incapables d’honorer leurs engagements financiers, et incapables de s’inscrire dans l’amnistie fiscale.

Dans ce contexte, la centrale patronale condamne fermement les descentes visant les entreprises, rejetant les arrestations et condamnant la campagne de diabolisation visant les chefs d’entreprises sur les réseaux sociaux. Elle estime que cette atmosphère a eu un impact sur le comportement du consommateur, créant une perturbation du marché. Et d’ajouter que la solution radicale pouvant mettre un terme à la spéculation et au monopole est la grande production, la construction d’un stock stratégique, l’encouragement de l’entreprise, la facilitation de sa mission.

L’Utica assure qu’elle veille à la paix sociale et la préservation du pouvoir d’achat du citoyen, appelant les autorités à faire de compréhension de la déception des professionnels et à interagir avec leurs revendications. Elle ajoute qu’elle fournit les efforts nécessaires pour calmer ses bases et ses structures mettant l’accent sur l’importance de rétablir la confiance.

S.H