Awatef Dali : Les journalistes de la Télévision nationale ne veulent pas travailler !

« Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur ce qui se passe réellement dans l’enceinte de la Télévision nationale » a déclaré la chargée de la gestion de la Télévision publique tunisienne, lors de la matinale de la radio nationale ce mercredi 16 mars 2022.

Invitée pour parler du conflit qui l’oppose au SNJT (Syndicat national des journalistes tunisiens), Awatef Dali a assuré subir depuis des semaines la pression vicieuse du syndicat.

« Il faut savoir que ce que demandent vraiment les journalistes de la Télévision nationale, c’est de l’argent public. Leurs revendications sont en réalité purement financières, ce n’est pas la ligne éditoriale qui les intéresse mais leur zone de confort » a déclaré Awatef Dali, lors de l’émission. Pour elle, dans l’entreprise, « beaucoup sont payés pour ne rien faire, alors que l’entreprise fait face à de graves problèmes financiers et techniques. Nous avons acheté du nouveau matériel, il est actuellement bloqué en mer » a-t-elle assuré.

Parmi les accusations auxquelles fait face la directrice de la Télévision nationale, celle d’influencer la ligne éditoriale et de privilégier un discours pro-pouvoir. Sur ce point, Awatef Dali a questionné : « Comment puis-je interférer dans le travail de journalistes chevronnés ? D’ailleurs leur travail est surveillé par une équipe de monitoring, ce n’est pas moi qui dit ce qui passe et ce qui ne passe pas », Mme Dali a aussi révélé que toutes ces protestations de la part des journalistes sont faites pour défendre une de leurs collègues qui doit bientôt passer devant le conseil de discipline. « Pourquoi faire grève maintenant ? » a-t-elle martelé à plusieurs reprises.

Vraisemblablement très irritée par l’ambiance qui règne au sein de la Télévision nationale, la responsable a expliqué être peinée de voir l’argent public gaspillé par des gens qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas travailler. « Même les cameramen ne veulent plus porter leur trépied et lorsqu’ils sortent, ils veulent une voiture à eux tous seuls ».

La directrice de la Télévision nationale a aussi assuré qu’elle ne se contentera pas d’aller au bureau pour signer des salaires et distribuer des tickets d’essence. « Il faut réformer et réceptionner le nouveau matériel et que ceux qui ne font pas leur travail passent devant le conseil de discipline », a-t-elle affirmé.

