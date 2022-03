Les anciens présidents de l’Association des jeunes avocats appellent à la libération de Kilani

Les anciens présidents de l'Association tunisienne des jeunes avocats, ont publié, mardi 15 mars 2022, un communiqué appelant à la libération immédiate de l'ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani.

Ils ont également exprimé leur solidarité avec le bâtonnier Abderrazek Kilani et fermement dénoncé que son procès se tienne devant le Tribunal militaire en violation flagrante des dispositions de la constitution et du décret réglementant la profession d'avocat, qui stipule que les actions, plaidoiries et les rapports établis par l'avocat dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci ne donnent lieu à aucune poursuite contre lui.

Parmi les signataires on peut notamment citer : Abdelwahab El Behi, Chawki Tabib, Youssef Rezgui, Mohamed Mekacher, Abderraouf Ayadi, Dhiaeddine Mourou, Adel Messaoudi et Yassine Younsi.

Le juge d’instruction près le Tribunal militaire a, rappelons-le, émis, le 2 mars, un mandat de dépôt contre le bâtonnier et ancien ministre Abderrazek Kilani, à la suite de son audition.

Une manifestation de soutien en sa faveur a été organisée devant le Tribunal. M. Kilani est accusé de « participer à un groupe qui trouble l’ordre public dans l'intention de s’opposer à l'application de la loi ou pour porter atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, en proférant des menaces verbales et en usant de menaces et de bobards pour empêcher un individu ou un groupe de travailler ».

M.B.Z