La chambre du commerce de gros appelle les autorités à cesser de diffamer les grossistes

La chambre nationale du commerce de gros des produits alimentaires, a appelé, dans un communiqué publié ce mardi 15 mars 2022, à cesser les campagnes de diffamation, les descentes et les arrestations abusives qui visent les grossistes dans le cadre de la campagne de lutte contre le monopole.

La chambre dénonce une déviation de la campagne initiée contre le monopole qui a fini par toucher les magasins légaux, et affirme qu'elle soutient les efforts de l’Etat dans cette campagne, à condition que les structures judiciaires compétentes en soient le seul référent.

Elle a, en outre, appelé le ministère du Commerce à trouver des solutions définitives pour surmonter la grave pénurie de denrées alimentaires subventionnées et exigé la réhabilitation des professionnels du secteur contre les campagnes de diffamation continues, les arrestations et les saisies illégales auxquelles ils se retrouvent confrontés.

La chambre du commerce de gros a mis en garde contre la poursuite de ces pratiques et leurs graves répercussions sur ce cycle principal de distribution, le panier du citoyen et sur le tissu économique dans son ensemble.

Elle a enfin appelé les autorités à faire preuve de franchise envers la population sur la situation du pays et du reste du monde, qui a conduit à une importante pénurie de matières premières, notamment subventionnées, et à cesser de présenter les grossistes comme des coupables et en faire des boucs émissaires.

M.B.Z