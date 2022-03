Arrêt de trois jours dans la distribution des bonbonnes de gaz domestique

La chambre nationale des distributeurs de gaz domestique annonce l’arrêt des activités de distribution de bonbonnes de gaz domestique (GNL) pour une durée indéterminée. « Cette coupure est prévue après la grève sectorielle annoncée du 21 au 23 mars 2022 ».

Dans l’annonce faite ce mardi 15 mars 2022, via un communiqué publié par l’UTICA (l’Union tunisienne du commerce et de l'artisanat), la chambre syndicale, explique que cette décision survient suite à l'annonce faite par plusieurs ministères le 3 mars et de réorganiser le secteur et de continuer la fourniture de GNL (Gaz naturel liquéfié) aux foyers et marchés tunisiens.

La décision de la chambre de « stopper » l’approvisionnement du marché est expliquée par l’impossibilité des professionnels du secteur d’appliquer la décision ministérielle sur le terrain.

Selon la chambre, « une décision similaire a été prise en décembre 2019, mais devant l’impossibilité de son application, les ministères l’ont annulée un mois plus tard » indique le communiqué.

Les ministères ont finalement été invités à revoir cette décision et à faire participer les professionels du secteur dans leurs décisions.

S.A