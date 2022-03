Récap’ Saïed en visite inopinée à une boulangerie, Taboubi appelle à l’union nationale

Il est déjà 22h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 14 mars 2022 :

Kaïs Saïed : les produits doivent exister sur le terrain et non seulement au journal télévisé !

Après la vidéo postée sur les réseaux à propos de la visite inopinée de Kaïs Saïed à une boulangerie à Bab El khadhra, les services de la présidence de la République ont publié la vidéo intégrale de la visite. Accompagné de sa garde, le président de la République s’est rendu à la boulangerie du Centre, une boulangerie qu’il avait, a priori, l’habitude de fréquenter. Le chef de l’Etat s’est entretenu avec le propriétaire de la boulangerie pour comprendre la situation et l’état de l’approvisionnement, notamment, après la campagne lancée contre le monopole et la spéculation. D’ailleurs, il lui a posé à plusieurs reprises la question à propos de l’approvisionnement en matières premières.

Noureddine Taboubi : on a besoin d’une véritable union nationale

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a assuré que la situation en Tunisie nécessite une véritable union nationale, afin de créer la richesse et se diriger vers les choix nationaux ». Dans une déclaration médiatique en marge de la commémoration du 23e anniversaire de la disparition de Habib Achour à Kerkennah, Noureddine Taboubi a affirmé que la centrale syndicale ne resterait pas immobile face à la détérioration de la situation économique du pays et la dégradation du pouvoir d’achat du citoyen, soulignant qu’il assumerait pleinement son rôle national.

Ghazi Chaouachi : l’ARP doit reprendre le travail et arrêter l’hémorragie causée par Kaïs Saïed !

« Les opposants au président sont tous en liberté provisoire jusqu’à ce qu’ils soient déférés devant le Tribunal militaire et finissent en prison pour avoir osé exprimer leur opinion, comme Abdelaziz Kilani » a déclaré le dirigeant Attayar, Ghazi Chaouachi, sur Diwan FM. Ghazi Chaouachi a estimé que le chiffre record des civils traînés devant le Tribunal militaire durant le mandat de Kaïs Saïed en dit long sur sa politique, ajoutant que cette situation est inacceptable et dangereuse. « Le président opte pour la fuite en avant, il use de tous les moyens constitutionnels ou pas, pour régler ses comptes avec ses opposants et cela, en plus d’approfondir la crise, donne une très mauvaise image de la Tunisie.

L’Association des pharmaciens tire la sonnette d’alarme : 721 médicaments introuvables !

Le président de l'Association tunisienne des pharmaciens, Nadhem Chakri, a alerté sur la pénurie de certains médicaments, indisponibles ou difficiles à trouver dans les pharmacies privées du pays. Il a précisé, dans une déclaration accordée à la Tap, que 721 médicaments sont concernés, ajoutant que l’association suit de près l’évolution de la situation pour mettre à jour cette liste et fournir les médicaments pour les mois à venir en comptabilisant les médicaments manquants. Nadhem Chakri a souligné que la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) n’a pas publié, depuis l'été 2021, les modifications des prix des médicaments, ce qui a généré une stabilité des prix malgré la hausse des prix des matières premières et conduit à la possibilité pour les fabricants d'arrêter la production de médicaments dont les coût de fabrication ont augmenté.

Le SNJT annonce une grève des médias publics

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a annoncé son intention d’organiser une grève dans les établissements médiatiques publics sans en préciser la date et ce en réaction à ce qu’il se passe au sein de la Télévision nationale et d’autres médias tels que Cactus Prod ou encore Shems FM. « Ce qui se passe au sein de la Télévision nationale n’est que le début pour mettre la main sur le secteur des médias ». C’est ce qu’a affirmé la vice-présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Amira Mohamed, lors d’une conférence de presse organisée au siège du syndicat sur la situation au sein de l’établissement de la Télévision tunisienne.