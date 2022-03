Kaïs Saïed : les produits doivent exister sur le terrain et non seulement au journal télévisé !

Après la vidéo postée sur les réseaux à propos de la visite inopinée de Kaïs Saïed à une boulangerie à Bab El khadhra, les services de la présidence de la République ont publié, lundi 14 mars 2022, la vidéo intégrale de la visite.

Accompagné de sa garde, le président de la République s’est rendu à la boulangerie du Centre, une boulangerie qu’il avait, a priori, l’habitude de fréquenter. Le chef de l’Etat s’est entretenu avec le propriétaire de la boulangerie pour comprendre la situation et l’état de l’approvisionnement, notamment, après la campagne lancée contre le monopole et la spéculation. D’ailleurs, il lui a posé à plusieurs reprises la question à propos de l’approvisionnement en matières premières.

Le propriétaire de la boulangerie a été franc, à chaque fois, avec le président de la République, en lui affirmant qu’il n’avait pas reçu les quantités nécessaires de farine et de semoule, soulignant que la situation n’avait pas changé depuis le lancement de la campagne. « Nous avons besoin de 195 sacs de semoule par mois, nous n’avons reçu que 80 sacs jusqu’à présent. Cette quantité ne nous permettra pas d’assurer la production jusqu’à la fin du mois et nous serons contraints à fermer », insiste-t-il.

Le président de la République a répondu à son interlocuteur en tentant de le rassurer et en lui affirmant qu’il ne fermerait pas ses portes, soulignant que ceux qui tentent d’affamer le peuple seraient jugés, notamment, après la promulgation du décret contre la spéculation. Il a ajouté qu’il a voulu inspecter la situation par lui-même, et que les produits doivent exister sur terrain et non seulement « au journal télévisé ».

Après avoir fini l’inspection des lieux, des stocks de matières première, le président de la République est sorti de la boulangerie pour se rendre à sa voiture. Entretemps, une foule de citoyens ayant appris sa présence s'est rassemblée devant la boulangerie. Certains lui ont fait part de leur soutien en scandant « nous sommes tous avec toi » ou encore « machallah, machallah », d’autres lui ont fait savoir que rien n’a changé depuis la "guerre" lancée contre la spéculation et que la pénurie des produits de base persiste.

Le chef de l’Etat a rassuré les citoyens en affirmant qu’il ferait face à tous les voleurs et que l’argent du peuple lui reviendrait.

S.H