L’Association des pharmaciens tire la sonnette d’alarme : 721 médicaments introuvables !

Le président de l'Association tunisienne des pharmaciens, Nadhem Chakri, a alerté, lundi 14 mars 2022, sur la pénurie de certains médicaments, indisponibles ou difficiles à trouver dans les pharmacies privées du pays.

Il a précisé, dans une déclaration accordée à la Tap, que 721 médicaments sont concernés, ajoutant que l’association suit de près l’évolution de la situation pour mettre à jour cette liste et fournir les médicaments pour les mois à venir en comptabilisant les médicaments manquants.

Nadhem Chakri a souligné que la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) n’a pas publié, depuis l'été 2021, les modifications des prix des médicaments, ce qui a généré une stabilité des prix malgré la hausse des prix des matières premières et conduit à la possibilité pour les fabricants d'arrêter la production de médicaments dont les coût de fabrication ont augmenté.

Il a également évoqué la baisse du budget du ministère de la Santé et l’incapacité de la PCT de payer ses dettes auprès des laboratoires étrangers ce qui ne fera qu’approfondir la crise sur le court et moyen terme, appelant les autorités à réagir d’urgence pour sauver le secteur et fournir aux citoyens les médicaments dont ils ont besoin.

M.B.Z