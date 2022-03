Tarak Aloui : les étudiants d’Ukraine pourront suivre leurs cours à distance

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, plus de 500 Tunisiens ont d'ores et déjà quitté le pays. Beaucoup d’entre eux sont des étudiants qui ne savent pas comment faire pour finir leur année universitaire. Pour répondre à la problématique, le président de l’Association des Tunisiens d’Ukraine, Tarak Aloui, est intervenu lors de la matinale d’Express FM présentée par Wassim Ben Larbi.

« Nous avons pris contact avec le ministère ukrainien de l’Enseignement supérieur et convenu de la mise en place d’un système d’études à distance. Une plateforme de cours à distance sera créée pour éviter l’année blanche aux étudiants étrangers d’Ukraine » a dit le responsable et d’ajouter : « Pour ce qui est des étudiants qui doivent se diplômer cette année, les Ukrainiens proposent de passer les examens dans les ambassades et autres représentations diplomatiques ».

Plus de 80% des étudiants tunisiens d’Ukraine, font médecine. « Ils seront amenés à effectuer leurs stages pratiques dans les hôpitaux tunisiens » a également révélé Tarak Aloui.

Dans son intervention, le responsable des Tunisiens en Ukraine a salué la posture positive adoptée pas les autorités ukrainiennes qui ont décidé d’assurer leurs engagements « jusqu’au bout ».

S.A