Récap’ Kaïs Saïed lutte contre la spéculation, la gratuité d’internet ne concerne que la consultation

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 mars 2022 :

Speech de Kaïs Saïed à 23 heures depuis le ministère de l'Intérieur

Le président de la République Kaïs Saïed a adressé, le 8 mars 2022, un message au peuple tunisien dans lequel il a assuré l’intégrité de l’Etat et la poursuite de la lutte contre la spéculation. « Que les Tunisiens soient rassurés ! Il existe un Etat défendant leurs intérêts… Nous restons fidèles aux attentes du peuple à une vie digne et à leurs droits à la nourriture et aux médicaments… Nous vaincrons contre les poches d'apostasie », a-t-il dit. Durant une allocution enregistrée à 23 heures au ministère de l’Intérieur, Kaïs Saïed a appelé à une guerre contre les spéculateurs. « Nous travaillons dans le cadre de la loi. Un décret relatif aux circuits de famine les transformera en circuits de distribution…

La gratuité d'internet ne concernera que la plateforme de la consultation !

Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, ce mercredi 9 mars 2022, que l’accès à la plateforme de la consultation électronique est possible gratuitement à travers les réseaux mobiles de tous les opérateurs téléphoniques. Pas plus tard qu’hier, le président de la République avait examiné lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement les moyens d’offrir un accès internet gratuit aux citoyens pour pouvoir participer à la consultation et contribuer à décider de leur avenir, et ce, jusqu’à dimanche prochain.

Ferid Belhaj met en garde contre l'impact du conflit russo-ukrainien sur les pays nord africains

Le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a souligné l’impact du conflit russo-ukrainien sur la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). « L’actuelle zone de conflit semble éloignée, mais ce n’est qu’une apparence. À peine 1 000 km séparent les deux régions si l’on trace une ligne droite imaginaire entre l’Ukraine et les pays du Moyen-Orient », a-t-il écrit dans un article publié par la Banque mondiale à la date du 7 mars 2022. Ferid Belhaj a rappelé que plusieurs pays de la zone MENA étaient des partenaires commerciaux de l’Ukraine et de la Russie.

Les représentants du Barreau français saisissent les Nations unies au sujet de l’arrestation de Abderrazek Kilani

Le Conseil national des barreaux français, les avocats du Barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers ont annoncé avoir saisi le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats au sujet de l’arrestation du bâtonnier Abderrazek Kilani sur décision du tribunal militaire. Un mandat de dépôt a été émis par le juge d’instruction près le Tribunal militaire a émis, le 2 mars 2022, contre le bâtonnier et ancien ministre Abderrazek Kilani, à la suite de son audition. M. Kilani est accusé de « participer à un groupe qui trouble l’ordre public dans l'intention de s’opposer à l'application de la loi ou pour porter atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, en proférant des menaces verbales et en usant de menaces et de bobards pour empêcher un individu ou un groupe de travailler ».

Nessma obtient sa licence provisoire

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a accordé, ce mercredi 9 mars 2022, une licence de diffusion provisoire à la chaine Nessma TV, conformément à un accord conclu avec la société « Maghreb Broadcast Compagny » qui dirigerait et exploiterait la chaîne. Cet accord signé par le président de la Haica et le représentant légal de la société fixe une série d’engagementS et de conditions à respecter durant la période de licence provisoire en attendant l’obtention de licence, dont le changement le nom commercial de la chaîne et la présentation des garanties nécessaires de son indépendance, ainsi que l’engagement à préserver tous les postes d’emploi de la chaîne.