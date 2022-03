Une médecin questionnée pour avoir dénoncé l’insalubrité de l’hôpital Hédi Chaker

Le directeur du CHU Hédi Chaker à Sfax a adressé un questionnaire à la médecin Mona Boudabous. L’objet étant de fournir des explications suite à des photos qu’elle avait publiées dénonçant l’insalubrité de l’hôpital.

Cela semble surréaliste, mais c’est bel et bien la réalité qui avait scandalisé les internautes. Et les choses ne s’arrêtent pas là. La médecin affirme avoir essayé de contacter la direction de l’hôpital, non pas pour répondre au questionnaire, mais pour demander des explications quant aux saletés accumulées, sauf qu’elle n’avait reçu aucune réponse.

Les photos postées sur les réseaux par la médecin montrent un état délabré et une absence totale d’hygiène, alors qu’il s’agit d’un hôpital. Un lieu où la propreté est indispensable aussi bien pour les patients que pour le personnel.

S.H