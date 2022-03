Tarak Hadded écope d'un an de prison

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tataouine, Kacem Mezguar, a affirmé que le porte-parole du sit-in d’El-Kamour, Tarak Haddad, a été condamné à un an de prison ferme dans l’affaire d’agression d’une médecin travaillant à l’hôpital régional de Tataouine.

Dans une déclaration accordée mardi 9 mars 2022 à Business News, Kacem Mezguar a précisé que Tarak Haddad a écopé de six mois de prison pour agression physique sur un fonctionnaire durant l’exercice de ses fonctions et de six mois supplémentaires pour outrage à un fonctionnaire public.

A noter que la peine sera, aussi, appliquée à un accompagnateur de Tarak Haddad présent lors des faits et ayant, également, agressé la médecin.

La même source a précisé qu’un mandat de recherche a été émis à l’encontre de deux autres suspects en fuite pour tentative d’homicide volontaire, association de malfaiteurs, possession d’armes à feu de la troisième catégorie sans permis, tapage nocturne et attentat aux mœurs.

S.G