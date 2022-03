Kaïs Saïed, Noureddine Bhiri, HCDH… Les 5 infos de la journée

Kaïs Saïed : connexion internet gratuite pour participer à la consultation !

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu ce mardi 8 mars 2022, la cheffe du gouvernement Najla Bouden au palais de Carthage, d'après un communiqué publié ce soir sur la page de Carthage. La rencontre a porté sur la situation générale du pays, mais aussi sur « la consultation électronique ». Dans ce contexte, il a été question d’examiner les moyens permettant d’offrir la connexion internet gratuitement à partir de demain jusqu’au dimanche prochain afin de permettre aux citoyens de participer à cette consultation pour contribuer à déterminer les fondements de leur avenir.

Affaire Bhiri : plainte auprès de l'Union interparlementaire pour préjudice physique et psychologique

L'assignation à résidence du député islamiste, Noureddine Bhiri a été suspendue dans la soirée du lundi 7 mars 2022. Il a ainsi pu quitter l’hôpital de Bizerte en ambulance pour rentrer chez lui, à Tunis. Au lendemain de son retour, l'assesseur de Rached Ghannouchi au Parlement, Maher Medhioub, a déposé une plainte pour enlèvement et séquestration auprès de la Commission des droits de l’Homme de l’Union interparlementaire, contre l’Etat tunisien. Dans cette plainte publiée sur le profil Facebook de Maher Medhioub, on fait état de graves préjudices physiques et psychologiques, « irréparables » qui toucheraient aujourd’hui Noureddine Bhiri.

Affaire Balkany : Yassine Ayari se dit blanchi par la justice française

Le député Yassine Ayari a annoncé que la justice française lui a rendu justice dans l’affaire l’opposant à Julien Balkany, mardi 8 mars 2022, en décidant que ses propos ne comportaient aucune diffamation ni aucune injure, ne nécessitant pas de rendre des comptes au niveau pénal. Et de rappeler l’absence de l'Etat tunisien dans toutes les phases de la procédure.

Michelle Bachelet : le HCDH est inquiet quant aux déclaration de Kaïs Saïed

La Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, a exprimé son inquiétude quant au maintien de la suspension de l’activité parlementaire et à la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. Dans une déclaration du 8 mars 2022, Michelle Bachelet a affirmé que ces mesures portaient atteinte aux fondements de l’Etat de droit, à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance de la justice. « Je reste préoccupée par l’annonce du président de la République d’interdire le financement étranger aux composantes de la société civile. Cette mesure risque de porter de graves atteintes à l’espace démocratique et civique », a-t-elle ajouté.

Nessma TV deviendra New Nessma

Une licence de diffusion provisoire sera accordée à la chaîne Nessma TV, a indiqué le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), Nouri Lajmi. Un accord à cet effet sera signé, mercredi 9 mars 2022, suite à quoi les détails de cet accord seront divulgués. Par ailleurs, dans une déclaration médiatique Hichem Snoussi, membre de l'instance, a déclaré que Nessma TV changera de nom et deviendra New Nessma (Nessma al Jadida). Il précise que la chaîne a accepté toutes les conditions de la Haica.

