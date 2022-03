Brahim Bouderbala : je me réjouis de la levée de l'assignation à résidence de Bhiri





Evoquant l’arrestation de l’ancien bâtonnier des avocats, Abdelrazzak Kilani, l’actuel bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), Brahim Bouderbala, a affirmé son opposition à la poursuite de civils devant les tribunaux militaires. « Nous nous attendions à une révision de la loi permettant cela. Néanmoins, les élus n’y ont pas pensé ou avaient choisi de ne rien faire ! », a-t-il ajouté.

Intervenant le 8 mars 2022 au micro de la radio IFM durant l’émission "90 minutes", animée par Khouloud Mabrouk, Brahim Bouderbala a estimé que Abderrazak Kilani avait été arrêté suite à une déclaration et un comportement s’inscrivant dans le cadre d’agissements purement politiques. « L’avocat doit se conformer à la loi. Il aurait dû s’adresser aux autorités compétentes pour demander la permission de visiter son client », a-t-il ajouté.





Concernant la levée de l’assignation à résidence du député, avocat et figure du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri, Brahim Bouderbala a assuré que l’ordre soutenait le procès équitable et d’une justice équitable. « Je me réjouis de cette annonce… Maître Bhiri a un comité de défense composé de plusieurs avocats compétents », a-t-il dit.













Le président de l’ONAT a appelé les forces patriotiques à se joindre à la lutte contre la corruption et à la correction de la trajectoire. Il a, aussi, déploré l’usage de la langue anglaise dans l’écriture de slogans sur des pancartes. Il a considéré qu’il s’agissait d’un appel à une ingérence étrangère.





S.G