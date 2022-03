Photos du jour - La guerre de la farine

Pas de Farine, pas de sucre, pas de semoule, pas de riz... La pénurie s’installe sur les marchés tunisiens. Conséquence directe de la guerre en Ukraine, l’augmentation des prix des matières premières enregistrée sur les marchés internationaux ne fait que commencer alors que les étales sont déjà vides, à Tunis.

Les photos de cette cohue incroyable nous parviennent de l’une des grandes surfaces dans le centre-ville de la capitale.

On peut y voir les mains tendues de dizaines de citoyens vers un paquet de farine. Agglutinés devant la porte menant à l’entrepôt du magasin, zone normalement interdite aux clients, les citoyens aux visages tendus, se poussent pour avoir leur paquet de farine. Loin très loin des règles sanitaires en vigueur dans les magasins à cause de la pandémie de Covid-19. Les risques de la pandémie sont relégués aux oubliettes face au désespoir qu’éprouvent les citoyens à cause des pénuries.

La flambée des prix des matières de première nécessité sur les marchés internationaux promet d’autres scènes du genre dans les surfaces tunisiennes. Ce n’est que le début.

S.A