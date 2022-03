Nadia Akacha : La femme tunisienne libre et authentique reste un modèle dans le monde

L’ancienne cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, a célébré cette Journée internationale des droits des femmes à sa manière, via un post Facebook vantant les mérites des femmes tunisiennes.

« La femme forte est capable de défier les dures conditions de la vie, pour rester inébranlable.





Pendant tout ce temps, elle façonne son propre bonheur. La femme forte n'est pas incomplète pour être complétée par un homme, ni nue pour la couvrir. C'est plutôt elle qui enfante la moitié de la société et élève l'autre moitié. C'est une planète qui éclaire un homme, qui sans elle dormira dans l'obscurité, comme on le dit », lit-on dans ce statut.

Et d’ajouter : « La femme tunisienne libre et authentique reste un modèle dans le monde : noble, digne, fière qui lutte avec son esprit, son intelligence, ses efforts et son dévouement à son travail et à sa réussite ».

I.N