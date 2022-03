8 Mars : le ministère de la Femme lance le programme d'appui aux femmes "Raïdat"





La ministre de la Femme, Amel Belhadj Moussa, a annoncé que le 8 mars 2022, correspondant à la date de la célébration de la Journée internationale de la femme, représentera la date du lancement du programme "Raïdat".

Invitée de Myriam Belkadhi dans la Matinale de Shems FM lundi 7 février 2022, Amel Belhadj Moussa, a indiqué qu’il s’agissait d’un programme d’appui et de promotion de la femme dans le secteur économique. « Nous visions une autonomisation économique des femmes… L’indépendance financière et économique garantira une autonomisation au niveau de plusieurs aspects du quotidien de la femme », a-t-elle ajouté.





Amel Belhaj Moussa a souligné l’engagement du ministère dans la sensibilisation, le changement de mentalité et la diffusion d’idées nouvelles. Elle a évoqué la réalisation du programme "Raïdat" qui avait profité à près de 4.800 femmes et ayant créé 6.000 emplois.

« Le programme a permis l’octroi de microcrédits à hauteur de 10.000 dinars… Le programme s’était déroulé en partenariat avec le Banque Tunisienne de Solidarité… Toutes les femmes ont remboursé les crédits octroyés à un taux d’intérêt à 0%... Les femmes ont bénéficié d’un appui au niveau de l’autofinancement », a-t-elle rappelé.

La ministre a expliqué que le nouveau programme "Raïdat" ne proposait pas seulement des micro-crédits. Il durera cinq ans et aura pour objectif la réalisation de prêt de 3.000 projets à un ratio de 600 projets par année. Les crédits proposés sont d’une valeur comprise entre 10 mille et 300 mille dinars. Il se compose de sept lignes de financements dont une concernant les femmes en situation fragile, une deuxième ligne portant sur le développement de projets en cours et une ligne de financement dédiée aux femmes travaillant dans le secteur agricole.

« Ce programme sera lancé aujourd’hui en présence de la cheffe du gouvernement durant une cérémonie qui se tiendra à la Kasbah… Ce programme comprend deux nouveaux partenaires à savoir la Banque nationale agricole et la Banque de financement des petites et moyennes entreprises », a-t-elle ajouté.





La ministre a indiqué que le programme offre un appui technique aux femmes désirant l’intégrer. Elle a, aussi, expliqué qu’une plateforme consacrée à ce programme verra le jour à partir du mois de mai.

Concernant la violence à l’égard des femmes, la ministre a évoqué la formation des intervenants et des acteurs concernés. Elle est, également, revenue sur les capacités limitées des centres d’accueil. Elle a déploré le recul du niveau d’engagement des associations luttant contre la violence à l’égard des femmes. Elle a appelé ces derniers à participer davantage dans les programmes du ministère et à régulariser leurs situations afin de profiter du financement public.





S.G