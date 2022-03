Rached Ghannouchi accueille Noureddine Bhiri en héros





Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, s'est rendu, le 8 mars 2022, au domicile du député et membre de son parti, Noureddine Bhiri, afin d'accueilir ce dernier après la levée de son assignation à résidence.

Des photos et des vidéos, publiées par la page Facebook de Noureddine Bhiri et plusieurs autres figures islamistes dont Maher Medhioub, Sami Triki et Samir Dilou, montrent Noureddine Bhiri levant le signe de la victoire aux côtés de Rached Ghannouchi.





Une ambulance l'avait ramené de son lieu de détention, à savoir l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte, à son domicile après que le ministère de l'Intérieur a annoncé la levée de son assignation à résidence. Rached Ghannouchi s'est empressé d'enlacer son camarade et de le raccompagner de l'ambulance qui l'avait ramené de son lieu de détention jusqu'à l'intérieur de son domicile.













Par la suite, alors qu'il était au côté de Noureddine Bhiri, Rached Ghannouchi a déclaré : « La Tunisie a besoin de tous ces enfants. Ceux sont des symboles de patriotisme et de sacrifice. Aujourd'hui, Noureddine a été libéré. Demain, ça sera au tour de Abderrazak Kilani. Nous remercions le Seigneur ».

Rached Ghannouchi a, également, souligné l'importance du dialogue et a appelé à renier l'esprit de vengeance.





Rappelons que l'assignation à résidence avait été entamée à la date du 31 décembre 2021 à un lieu non-communiqué. Par la suite, et en raison de la détérioration de l'état de santé du concerné, Noureddine Bhiri avait été placé sous surveillance policière au sein du service de réanimation de cet hôpital à partir du 2 janvier 2022. Il avait entamé, au lendemain de cette date, une grève de la faim.

S.G