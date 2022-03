77 décrets présidentiels en deux jours dans le Jort

Les deux derniers numéros du Journal officiel (Jort) regorgent de décrets présidentiels. On y compte 77 exactement, 54 pour celui du 2 mars et 23 pour celui du 1er mars.

Au vu des pleins pouvoirs dont jouit le président de la République, on pourrait penser que ces décrets sont relatifs à de nouvelles réglementations pour moderniser le climat des affaires, générer de la croissance, réduire le chômage et tout ce qui pourrait améliorer la vie du Tunisien. Que nenni.

Sur les 77 décrets présidentiels, Business News recense 76 textes relatifs exclusivement à des nominations, limogeages ou permissions pour exercer dans le secteur public. Les 54 textes du Jort du 2 mars sont exclusivement consacrés à des décrets liés à ce sujet.

Quant au Jort du 1er mars, on recense 54 textes en tout avec 23 décrets présidentiels dont un est consacré pour la convocation des électeurs en vue de municipales partielles et 22 pour des nominations et limogeages. 24 autres textes dans ce Jort sont parus sous formes d’arrêtés ministériels consacrés, eux aussi, à des nominations et limogeages.

S’agit-il d’un « assainissement » de l’administration de tous ces fonctionnaires placés par les islamistes durant les dix dernières années ?

Ça en a l’air, mais la réalité est légèrement différente, puisque plusieurs hauts cadres ont été limogés, alors qu’ils sont connus pour leur compétence et leur animosité à l’encontre des islamistes. La vérité est que le nouveau régime est en train de placer ses pions et ceux qui ont retourné leurs vestes pour le servir.

En attendant, les Tunisiens devront patienter encore quelque temps pour voir des décrets présidentiels ayant une incidence directe sur leur quotidien…

R.B.H.