D’anciens ambassadeurs américains exhortent Biden à inverser la tendance autoritaire de Saïed en Tunisie

Cinquante personnalités américaines, dont plusieurs anciens ambassadeurs des Etats-Unis, dans le monde et en Tunisie, ont adressé hier, jeudi 3 mars 2022, une lettre au président américain Joe Biden, l’appelant à rectifier la dérive autoritaire de Kaïs Saïed en Tunisie.

Voici le texte de la lettre :

Cher monsieur le président :

Lors du Sommet pour la démocratie que vous avez convoqué en décembre, vous avez noté à juste titre : "Alors que nous continuons à travailler chez nous pour rapprocher les États-Unis de ce que nous appelons une 'union plus parfaite', nous redoublons d'engagement et de soutien aux démocraties à travers le monde. Ce principe guide vos efforts pour diriger le monde libre dans la défense de la démocratie ukrainienne contre l'agression russe. Pourtant, l'Ukraine n'est pas le seul pays confronté à de graves menaces pour sa démocratie, c'est pourquoi nous vous écrivons maintenant pour exhorter votre administration à intensifier les efforts américains pour aider la Tunisie à inverser son rapide retour à l'autoritarisme.

Depuis la prise de pouvoir du président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021, il s’est imposé comme seul homme à la tête de la Tunisie, s’est accaparé le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il a gelé le Parlement de manière anticonstitutionnelle, fermé l’Instance indépendante de lutte contre la corruption (Inlucc), dissous le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), mis à l'écart l’Instance pour les élections (ISIE) et a ignoré la précieuse constitution démocratique de 2014. En décembre, en réponse aux pressions nationales et internationales, Saïed a finalement annoncé une « feuille de route » politique pour la période à venir. La feuille de route manquait, cependant, de détails importants et a été produite unilatéralement, sans transparence ni contribution d'autres acteurs politiques et civiques tunisiens. Loin d'être un retour à la démocratie, la feuille de route prolonge le pouvoir affranchi de Saïed au moins jusqu'à la fin de cette année. Parmi les autres actions antidémocratiques de Saïed, citons la poursuite de citoyens - certains dans le cadre de procès militaires - pour avoir critiqué le gouvernement, le recours à la brutalité policière contre des manifestants pacifiques et la rédaction d'une nouvelle loi restrictive sur les ONG.

Alors que de nombreux Tunisiens ont d'abord salué la prise de pouvoir de Saïed dans l'espoir qu'il résoudrait la crise économique du pays et le dysfonctionnement politique croissant, ce soutien n’a cessé de diminuer au fil des mois. Kaïs Saïed n'a pas fourni de plan sérieux pour faire face à la crise économique et il a refusé de travailler avec les partis politiques ou la société civile tunisienne (y compris le Quartet du dialogue national lauréat du prix Nobel de la paix) pour surmonter les défis de la Tunisie. Un sondage de janvier 2022 indique que le pessimisme quant à l'avenir du pays a presque doublé depuis juillet.

Après la révolution de 2011, les relations américano-tunisiennes ont prospéré, portées par la reconnaissance qu'une Tunisie démocratique sert aussi l'intérêt des États-Unis. Comme vous l'avez souligné dans votre discours pendant le Sommet, la démocratie est le meilleur moyen de « libérer le potentiel humain, de défendre la dignité humaine et de résoudre les grands problèmes ». Les pays démocratiques sont de meilleurs partenaires diplomatiques et commerciaux, et ils sont plus efficaces pour résoudre les crises et assurer la sécurité et la stabilité. C'est cette notion qui a conduit les États-Unis à investir dans la transition démocratique de la Tunisie, en désignant le pays comme Allié majeur hors OTAN, en renforçant la coopération en matière de sécurité, en fournissant des milliards de garanties de prêts, en décuplant l'aide étrangère bilatérale, en soutenant les ONG tunisiennes et américaines. Les USA ont également soutenu le commerce bilatéral au cours de la dernière décennie avec une augmentation de 45 % des investissements directs étrangers en provenance des États-Unis. Le renversement par Saïed des acquis démocratiques durement acquis de la Tunisie menace les fondements de la solide relation américano-tunisienne post-2011.

Malheureusement, nous craignons que l'absence d'une forte réaction américaine à l’encontre des actions de Saïed contre la démocratie ne l'ait encouragé à poursuivre sa voie destructrice. Nous exhortons maintenant votre administration, en cette année d'action pour la démocratie, à faire pression sur le président Saïed pour qu'il prenne des mesures concrètes pour ramener la Tunisie à la gouvernance démocratique. Comme incitation, nous recommandons que votre administration consente un soutien économique supplémentaire pour la Tunisie uniquement à l'issue de ce processus. Il devrait inclure le retour rapide d'un organe législatif librement élu ; le rétablissement et la responsabilisation d'organes indépendants, notamment le CSM et l’Inlucc ; la protection du pluralisme politique et de la liberté d'association, d'expression et des médias. Cette conditionnalité devrait s'appliquer à toutes les formes d'assistance supplémentaire, y compris les nouvelles aides bilatérales et les garanties de prêt, le pacte du Millennium Challenge Corporation et le soutien aux prêts des institutions financières internationales.

Une telle approche consistant à offrir des incitations au progrès - en particulier si elle est effectuée en étroite coordination avec d'autres alliés démocratiques et des institutions financières internationales - démontrerait un soutien au peuple tunisien tout en encourageant les mesures urgentes nécessaires pour protéger la démocratie. Nous encourageons également votre administration à travailler avec le Congrès que l'aide à la sécurité des États-Unis soit conditionnée par l’arrêt des procès de civils devant les tribunaux militaires et par la garantie de la pleine responsabilité dans le cas de brutalités policières. Sauver la démocratie tunisienne revient en fin de compte aux Tunisiens, mais les États-Unis devraient faire tout ce qu'ils peuvent pour aider, à la fois pour protéger les intérêts américains et pour défendre les valeurs démocratiques.

M.B.Z