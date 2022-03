Kaïs Saïed, conseil des ministres, Abderrazek Kilani, Ukraine… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 mars 2022 :

Kaïs Saïed : la justice doit aussi respecter les libertés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé jeudi 3 mars 2022, le conseil des ministres. Selon un communiqué de Carthage, le chef de l’Etat a rappelé la nécessité de poursuivre les mesures visant à assainir le pays et de bloquer toute tentative d'infiltration des institutions de l’Etat. Il a aussi souligné que les libertés sont garanties et que la loi est appliquée dans le cadre d’une justice équitable et juste. « Je sais qu’ils se débattent car un projet vise à les empêcher de jouer avec les institutions de l’Etat et nous poursuivrons l’assainissement du pays et notre travail pour arrêter tout cela. Tout le monde sait que quand ils étaient dans les postes qu’ils occupaient, ils étaient divisés et contestés, ceux qui s’unissent aujourd’hui.

L’UGTT appelle le gouvernement à lutter contre la spéculation et la hausse des prix

Le bureau exécutif de l’UGTT a rendu public un communiqué, ce jeudi 3 mars 2022, à l’issue de sa réunion tenue hier, pour examiner la situation générale et les répercussions des derniers développements internationaux sur notre pays. La centrale syndicale a réitéré sa position de principe rejetant la guerre, tout en dénonçant la politique des deux poids-deux mesures, adoptée par la communauté internationale. Toutefois, elle a mis en garde le gouvernement contre l’impact de la guerre en Ukraine sur la Tunisie, l’invitant à prendre des mesures préventives et à accélérer la mise en place des politiques stratégiques pour promouvoir les secteurs délicats et les soutenir comme l’agriculture et l’énergie.

Le comité de défense de Kilani décide de boycotter le juge d'instruction chargé de l'affaire

Le comité de défense de Abderrazak Kilani a annoncé sa décision de boycotter le juge d’instruction près du tribunal militaire de première instance de Tunis chargé du dossier de son client. Dans un communiqué du 3 mars 2022, le comité a expliqué que sa décision résultait de la gestion du dossier de Abderrazak Kilani et de l’attitude du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. La même source a considéré que ce dernier avait interprété les faits, chargé l’unité de lutte contre la corruption et saisi le procureur de la République pour "trouble à l’ordre public et intention de s’opposer à l'application de la loi ou de porter atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions".

Kaïs Saïed limoge le chargé du protocole de Najla Bouden

Par décret présidentiel en date du 28 février, publié au Jort du 2 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de Mohamed Ghorbal dans le cabinet de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. M. Ghorbal, officiellement chargé de mission, est fort connu dans les différents cabinets ministériels et à l’international. C’est lui qui est chargé du protocole des différents chefs du gouvernement ayant transité par la Kasbah. Réputé pour son extrême souci du détail, de la ponctualité et de l’efficacité, il est celui qui prépare tout avant l’arrivée du chef du gouvernement lors des visites qu’il effectue.

Ennahdha : l’Etat veut se débarrasser de Noureddine Bhiri

.Ce qui reste du parti islamiste d’Ennahdha s’est réuni ce jeudi 3 mars 2022, sous la supervision de leur chef, Rached Ghannouchi, apprend-on dans un communiqué, paru ce jeudi. Lors de cette réunion, le bureau exécutif du parti islamiste, a, sans demi-mots, condamné l’invasion des troupes de la Fédération de Russie en Ukraine, la qualifiant de « hors la Loi » en rappelant les grands principes d’autodétermination des peuples, de liberté et de démocratie. Dans son communiqué, le parti condamne aussi la position jugée « faible » de l’Etat tunisien. La « séquestration » de Noureddine Bhiri, a aussi été évoquée.