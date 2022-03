Gabès : un ancien gouverneur écope de seize ans de prison

Le tribunal de première instance de Gabès a condamné un fonctionnaire public à seize ans de prison pour avoir usé de sa qualité dans le but de se procurer à lui-même ou procurer à un tiers un avantage injustifié, causé un préjudice à l'administration conformément à l’article 96 du code pénal.

Dans une déclaration accordée à Business News, le porte-parole du Tribunal de première instance de Gabès, Mohamed Karray a précisé qu’il s’agissait d’un ancien gouverneur et que la plainte avait été déposée à la date du 12 juillet 2013.

La même source a indiqué qu’une équipe relevant de la direction des inspections de la Cour des comptes s’était penchée sur la situation du conseil régional de Gabès. En ce temps-là, le gouvernorat était chargé de gérer la caisse régionale de développement des activités de jeunesse et des sports.

Le porte-parole a expliqué que la plupart des dépenses résultaient de cadeaux offerts à des fonctionnaires tels qu’une statue en or. Il n’y avait pas d’indication portant sur l’identité des bénéficiaires sur les factures.

Le dossier a été déféré devant la chambre d’accusation près de la Cour d’appel de Gabès. Celle-ci avait décidé de porter l’affaire devant la chambre correctionnelle près du Tribunal de première instance de Gabès.

A la date du 1er mars 2022, l’ancien gouverneur a été condamné à huit ans de prison dans une première affaire et à une amende à hauteur de 29.965 dinars. Il a été jugé dans une deuxième affaire pour le même crime et a écopé de huit années supplémentaires de prison et d’une amende égalant 110.318 dinars.





S.G