Kaïs Saïed limoge le chargé du protocole de Najla Bouden

Par décret présidentiel en date du 28 février, publié au Jort du 2 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de Mohamed Ghorbal dans le cabinet de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

M. Ghorbal, officiellement chargé de mission, est fort connu dans les différents cabinets ministériels et à l’international. C’est lui qui est chargé du protocole des différents chefs du gouvernement ayant transité par la Kasbah. Réputé pour son extrême souci du détail, de la ponctualité et de l’efficacité, il est celui qui prépare tout avant l’arrivée du chef du gouvernement lors des visites qu’il effectue.

Issu du ministère de la Défense où il a exercé en tant que directeur du protocole et attaché militaire, avec un diplôme en sciences politiques et plusieurs autres délivrés par l’Armée, Mohamed Ghorbal fait partie de ces gens qui connaissent le fonctionnement de l’Etat et de l’Armée sur le bout des doigts.

Rappelons que Mohamed Ghorbal a été nommé dans le cabinet de Najla Bouden le 20 janvier dernier.

R.B.H