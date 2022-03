Ahmed Néjib Chebbi prend la défense de Abderrazek Kilani

Le politicien et avocat Ahmed Néjib Chebbi a pris la défense de l’ancien bâtonnier Abderrazek Kilani, dans un post Facebook daté de la soirée de mercredi 2 mars 2022.

Le juge d’instruction près le Tribunal militaire avait émis, le soir même, un mandat de dépôt contre, à la suite de son audition.

Ayant assisté à l’audition de l’ancien bâtonnier, M. Chebbi a affirmé que ce qui s’est passé la veille lui a rappelé des scènes de dix, vingt, trente et quarante ans en arrière. Il a indiqué que le président de la section de Tunis de l’Ordre des avocats s’est mis d’accord avec le juge pour que l’interrogatoire se passe dans une salle qui peut accueillir le comité de défense, soit plus de 70 avocats.

Et de soutenir que Abderrazek Kilani, lorsqu’il a pris la parole, a répondu aux accusations qui lui sont adressées une à une. Il a reconnu qu’il avait invité les agents des forces de l’ordre à respecter la loi, en leur rappelant que celui qui leur a donné leurs ordres ne les protégera pas de rendre des comptes. Et de citer les articles de loi, un à un, qui disposent que les ordres administratifs doivent être conformes à la loi et que la personne qui reçoit les ordres peut refuser de les appliquer si elles sont contraires à la loi.

Ahmed Néjib Chebbi a souligné que le discours du prévenu s’est tenu dans le cadre de l’accomplissement de son travail et en conformité avec les lois.

Et de préciser que l’ancien bâtonnier a pu se défendre librement et énergiquement, à tel point qu’il s’est demandé ce que pouvaient ajouter les autres avocats.

« Il était 13h lorsqu’il est devenu clair que l’accusation ne se base pas sur des faits ou sur la loi. Je me suis retiré du Tribunal, l’esprit tranquille. Les plaidoiries se sont poursuivies tard dans la soirée et à la fin, un collègue m’a informé que le juge d’instruction a décidé l’arrestation de Abderrazek Kilani, une arrestation préventive jusqu’à la conclusion de l’enquête et qu’il soit déféré devant le tribunal », a-t-il témoigné.

Et s’est insurgé contre cette décision, étant une mesure exceptionnelle que le juge d’instruction prend dans trois cas de figures : s’il craint sur l'avancement de l’enquête, s’il craint la récidive, ou s’il craint que la personne essaye de fuir. Or, les faits remontent au mois de décembre et sont enregistrés dans une vidéo. L'accusé est un ancien ministre, un ancien bâtonnier, une personnalité civile éminente qui a répondu spontanément à la convocation judiciaire.

Et de marteler que l’affaire est nullement légale, la loi en est innocente. C’est le titre d'une étape où la constitution est piétinée, la loi enfreinte, la séparation des pouvoirs est abolie et les libertés menacées. C'est un message à tous ceux qui s'opposent au coup d'Etat de Kaïs Saïed, sa place est la prison ou comme le président l'a indiqué un jour : « Votre place est sous la terre ».

« Une insulte destinée à tous les Tunisiens : vous n’avez pas de grands, vous êtes tous petits, vous êtes tous soumis à ma volonté et sous mes pieds », a-t-il expliqué.

Et de lui répondre : « Non monsieur, nous sommes pour la liberté et nous nous sacrifierons pour elle. Non, monsieur, la Tunisie reviendra comme un fleuron de la démocratie dont nous nous vantons et qui nous vante ».

Aux Tunisiens, il a soutenu : « Assez de division, assez de haine et de ressentiment des uns contre les autres. Nous sommes sur un seul navire. Soit nous survivons tous, soit nous périssons tous. Unissons-nous et construisons une force d'équilibre sur le chemin du salut ».

I.N