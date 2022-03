Le gouverneur de Ben Arous intercepte une cargaison de ciment

Chacun fait ce qu’il peut pour bien se faire voir par le président de la République. En la matière, le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, excelle.

Ainsi, il est allé lui-même à une cimenterie pour intercepter un de ses clients qu’il a accusé rapidement d’être un spéculateur. Accompagné par des unités de la garde nationale et de la direction régionale du Commerce, le gouverneur a fait arrêter un camion avec sa cargaison de ciment et a vérifié lui-même les documents du client. Il a conclu que le monsieur était un spéculateur qui a acheté ce ciment afin de le stocker ce qui a conduit à la pénurie de cette matière sur le marché.

On n’invente rien, c’est la page officielle du gouvernorat de Ben Arous qui donne ces détails croustillants de la « descente » et des exploits du gouverneur, devenu expert en vérification des documents administratifs. Et, bien entendu, le photographe n’est jamais loin pour immortaliser le travail de sieur Chelbi qu’on voit quasi systématiquement téléphone collé à l’oreille avec un costume bleu pétrole.

R.B.H.