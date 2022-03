Russia Today et Sputnik censurés par l'Union européenne

Au 7ème jour d’invasion de l’armée de la Fédération de Russie en Ukraine, la guerre fait rage autour des principales villes du pays. Cette guerre physique engendre une autre guerre, « une guerre médiatique ».

« Il s’agit d’une décision sans précédent, nous allons interdire la machine médiatique du Kremlin au sein de l’Union européenne, les médias d’Etat Russia Today et Sputnik, ne pourront plus diffuser leurs mensonges sur la guerre de Poutine » déclarait sèchement depuis Brussels, la présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen , le 1er mars 2022.

Même pas 24 heures plus tard, Russia Today et Sputnik n’étaient plus accessibles sur Facebook, Instagram et Youtube. Cette décision est en effet entrée en vigueur aujourd'hui, mercredi 2 mars.

Une coupure qui ne passe pas pour les journalistes du pays. La décision de couper la diffusion d’une chaine est, en effet, une décision lourde de conséquence, qui doit avoir forcément un fondement juridique et obéir à une autorité de l’audiovisuel comme c’est le cas partout en Occident d’ailleurs. Les pouvoirs politiques ont donc incontestablement bafoué les lois.

Cette décision arbitraire qui tombe dans des pays où le secteur médiatique est normalement quadrillé par des règles contraignantes, a été vivement critiquée par le personnel des chaines censurées.

« RT et Sputnik ce ne sont pas que des journalistes, mais des présentateurs, du personnel administratif, des techniciens, des maquilleuses de talent » a déclaré une présentatrice de RT France.

« Nous avons toujours respecté les règles qui s’imposaient à nous en France et partout où nous diffusons. Nous sommes aujourd’hui touchés par une décision arbitraire sans contradictoire possible. Décision qui crée un précédent dangereux pour la liberté de la presse et la liberté d’expression, nous devrions tous la regretter profondément » a-t-elle déclaré à la fin de sa dernière retransmission.

A l’heure où nous parlons, la guerre de l’image fait rage et sur ce terrain, la Fédération de Russie semble avoir un coup de retard...

Sofiene Ahres